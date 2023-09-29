Андалусийцы решили прокомментировать "дело Негрейры", из-за которого их соперника, Барселону, рискуют даже понизить в классе.

"ФК Севилья, следя за последними новостями и развитием событий по "делу Негрейры", и новым обвинительным актом относительно вероятного взяточничества ФК Барселона и некоторых его бывших директоров, хочет сообщить, из уважения к соревнованиям и нашим болельщикам, о следующем:

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– Демонстрирует свое полное возмущение и отрицание действий бывших должностных лиц ФК Барселона, обвиняемых по делу Негрейры, которые, как утверждается в постановлении, опубликованном в СМИ, являются преступлением, квалифицируемым Инструкционным судом № 1 Барселоны.

– Отрицается поведение Барселоны в периоды, когда эти преступления якобы были совершены.

– Поэтому ФК Севилья приостановил церемониальные действия, связанные с матчем Ла Лиги в эту пятницу, 29 сентября, между Барселоной и Севильей, и объявляет об отсутствии своего представительства в ложе на стадионе Монтжуик.

– Выражает свое уважение к испанской системе правосудия, к презумпции невиновности и к решениям, которые могут быть приняты любым способом в соответствующих судах, а также в соответствующих санкционных органах.

– Надеется, что в интересах конкуренции все нюансы в "деле Негрейры" будут выяснены в свете последних рассуждений судьи.

– Надеется, что события, подобные тем, которые имели место, не повторятся, и что соответствующие органы федерации обеспечат отныне чистоту всех соревнований, в которых ФК Севилья также участвовал в периоды, расследуемые против ФК Барселона, и что они будут оставаться чистыми", – говорится в заявлении на официальном сайте Севильи.

К слову, Севилья сыграет с Барселоной уже сегодня, 29 сентября, начало игры в 22:00.

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