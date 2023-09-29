Андалусійці вирішили прокоментувати "справу Негрейри", через яку їхнього суперника, Барселону, ризикують навіть понизити у класі.

"ФК Севілья, слідкуючи за останніми новинами та розвитком подій у "справі Негрейри" та новим обвинувальним актом щодо ймовірного хабарництва ФК Барселона і деяких його колишніх директорів, хоче повідомити, з поваги до змагань та наших вболівальників, про наступне:

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– Демонструємо своє повне обурення та заперечення дій колишніх посадових осіб ФК Барселона, обвинувачених у справі Негрейри, які, як стверджується в постанові, опублікованій у ЗМІ, є злочином, що кваліфікується Інструкційним судом № 1 Барселони.

– Засуджуємо поведінку Барселони у періоди, коли ці злочини нібито були скоєні.

– Через це ФК Севілья призупиняє церемоніальні дії, пов'язані з матчем Ла Ліги цієї п'ятниці, 29 вересня, між Барселоною та Севільєю, і оголошує про відсутність свого представництва в ложі на стадіоні Монтжуїк.

– Висловлюємо свою повагу до іспанської системи правосуддя, до презумпції невинуватості та до рішень, які можуть бути ухвалені у будь-який спосіб у відповідних судах, а також у відповідних санкційних органах.

– Сподіваємося, що в інтересах конкуренції всі нюанси у "справі Негрейри" будуть з'ясовані у світлі останніх міркувань судді.

– Віримо, що події, подібні тим, які мали місце, не повторяться, і що відповідні органи федерації забезпечать відтепер чистоту всіх змагань, в яких ФК Севілья також брав участь у періоди, що розслідуються проти ФК Барселона, і що вони будуть залишатися чистими", – йдеться у заяві на офіційному сайті Севільї.

До слова, Севілья зіграє з Барселоною вже сьогодні, 29 вересня, початок гри о 22:00.

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