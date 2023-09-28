Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который является судьей по "делу Негрейры", обвинил каталонский клуб во взяточничестве. Кроме самого клуба, обвинения получили бывшие президенты Барсы – Сандро Росель и Жозеп Мария Бартомеу. Еще двумя подозреваемыми являются сам Хосе Мария Энрикес Негрейра и его сын, сообщает El Debate.

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Источник получил эксклюзивный доступ к судебному решению. В нем указано, что выплата 7,5 миллиона евро, которые Барселона платила Негрейре, является преступлением, а именно взяточничеством. Судья считает Негрейру должностным лицом, выполнявшим государственную функцию. По сути, Негрейру приравняли к государственному служащему, которым запрещено получать какие-либо посторонние выплаты.

К слову, сегодня, 28 сентября, в офисе Федерации футбола Испании прошли обыски. Представители гражданской гвардии ищут документы по "делу Негрейры". В частности, их интересуют протоколы заседаний, в которых участвовал бывший арбитр.

Напомним, ранее Барселону обвинили в незаконных выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшего вице-президентом Комитета арбитров в Федерации футбола Испании. "Сине-гранатовые" подозревают в незаконных выплатах функционеру. Это произошло в период 2016-2018гг., когда президентом клуба был Жозеп-Мария Бартомеу.

Как известно, Барса является соперником Шахтера в групповом турнире ЛЧ. "Горняки" сыграют против испанского гранда 25 октября и 7 ноября.

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