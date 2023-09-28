Барселона получила новые обвинения во взяточничестве на миллионы евро
Новый поворот в резонансном "деле Негрейры". Барселона и бывшие руководители клуба рискуют получить серьезные проблемы.
Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который является судьей по "делу Негрейры", обвинил каталонский клуб во взяточничестве. Кроме самого клуба, обвинения получили бывшие президенты Барсы – Сандро Росель и Жозеп Мария Бартомеу. Еще двумя подозреваемыми являются сам Хосе Мария Энрикес Негрейра и его сын, сообщает El Debate.
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Источник получил эксклюзивный доступ к судебному решению. В нем указано, что выплата 7,5 миллиона евро, которые Барселона платила Негрейре, является преступлением, а именно взяточничеством. Судья считает Негрейру должностным лицом, выполнявшим государственную функцию. По сути, Негрейру приравняли к государственному служащему, которым запрещено получать какие-либо посторонние выплаты.
К слову, сегодня, 28 сентября, в офисе Федерации футбола Испании прошли обыски. Представители гражданской гвардии ищут документы по "делу Негрейры". В частности, их интересуют протоколы заседаний, в которых участвовал бывший арбитр.
Напомним, ранее Барселону обвинили в незаконных выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшего вице-президентом Комитета арбитров в Федерации футбола Испании. "Сине-гранатовые" подозревают в незаконных выплатах функционеру. Это произошло в период 2016-2018гг., когда президентом клуба был Жозеп-Мария Бартомеу.
Как известно, Барса является соперником Шахтера в групповом турнире ЛЧ. "Горняки" сыграют против испанского гранда 25 октября и 7 ноября.
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