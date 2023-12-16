"Красно-белые" среди недели вылетели из Лиги чемпионов, проиграв Лансу (1:2), и остались без еврокубковой весны. В 17 туре Ла Лиги Севилья потерпели разгром от Хетафе (0:3).

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Как сообщает официальный сайт клуба, неутешительные результаты привели к тому, что руководство решило уволить уругвайского наставника Диего Алонсо. Это уже вторая тренерская отставка в текущем сезоне у Севильи. На старте кампании 2023/24 командой руководил Мендилибар, но он покинул свой пост в октябре.

Сейчас Севилья находится на 16 строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 13 набранных баллов.

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