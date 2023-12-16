Чемпионат Испании 2023/24, 17-й тур

Сельта – Гранада – 1:0

Гол: Ларсен, 20

Удаление: Аспас, 80 (Сельта)

Атлетик – Атлетико – 2:0

Голы: Гурусета, 51, Н. Вильямс, 64

Нереализованный пенальти: Сансет, 36 (Атлетик)

Севилья – Хетафе – 0:3

Голы: Майораль, 5 (пен), Мата, 37, Гринвуд, 80 (пен.)

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Программу дня открывал поединок на Балаидосе, где Сельта принимала Гранаду. Хозяева не знали побед в течение 12 туров Ла Лиги, а гости – в течение 13-ти. Обе команды держались в зоне вылета, однако галисийцы могли покинуть ее в случае победы над андалусийцами.

Подопечные Рафы Бенитеса настроились и выполнили задание. Счет на 20-й минуте открыл Ларсен – и его гол стал единственным во встрече, хотя последние 18 минут ее пришлось доигрывать в меньшинстве из-за удаления Аспаса. В результате этого успеха Сельта набрала 13 очков, поднявшись на спасительную 17 позицию. Гранада остается предпоследней с 8 зачетными баллами.

Атлетико провалился в матче против Атлетика. Хозяева поля еще в первом тайме могли открывать счет, но Сансет не сумел реализовать пенальти. Команда Диего Симеоне действовала в атаке совсем плохо. За первую половину игры лишь дважды "матрасники" пробили по воротам соперника и оба удара были из-за пределов штрафной площадки.

После перерыва Атлетик дважды сумел огорчить гостей. Мадридцы переломить ход встречи не смогли. Атлетик находится сейчас на пятой строчке с 32 баллами. Команда Симеоне осталась на третьем месте с 34 баллами.

Севилью от зоны вылета отделяли только лучшие дополнительные показатели, а безвыигрышная серия составляла девять матчей. При таком раскладе андалусийцы не имели права на осечку с Хетафе – впрочем, произошла катастрофа. Уже на 3-й минуте "рохибланкос" привезли себе пенальти за гандбол (Майораль реализовал 11-метровый), а на 37-й минуте Мата удвоил преимущество мадридцев с передачи Гринвуда (кстати, пенальти тоже заработал Мата).

В конце второго тайма Гринвуд довел дело до разгрома, реализовав еще один пенальти. Финальный свисток зафиксировал победу Хетафе со счетом 3:0. Подопечные Пепе Бордаласа поднялись на восьмую строчку.

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