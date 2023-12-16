"Червоно-білі" серед тижня вилетіли з Ліги чемпіонів, програвши Лансу (1:2), і залишилися без єврокубкової весни. У 17-му турі Ла Ліги Севілья зазнали розгрому від Хетафе (0:3).

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Як повідомляє офіційний сайт клубу, невтішні результати призвели до того, що керівництво вирішило звільнити уругвайського наставника Дієго Алонсо. Це вже друга тренерська відставка в поточному сезоні у Севільї. На старті кампанії 2023/24 командою керував Менділібар, але він покинув свою посаду в жовтні.

Наразі Севілья перебуває на 16 сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 13 набраних балів.

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