Барселона после поражения Жироны могла нарастить отрыв от третьей позиции до пяти очков. Правда, Хави должен был предоставить отдых лидерам, ведь матч чемпионата выпал аккурат между поединками с ПСЖ. В запасе осталось большинство футболистов, которые стартовали в Париже – исключением стали только Кубарси и Серхи Роберто.

Благо, в соперниках был скромный Кадис, который держался в зоне вылета (пусть и играл дома). Барса планировала победить в эконом-режиме, поэтому моментов в первые полчаса каталонцы не создавали – а вот "желтая субмарина" уже на 21-й минуте могла выходить вперед. Эрнандес после скидки пяткой от Наварро стрелял с левого края штрафной, целясь в ближний угол. Тер Штеген парировал.

"Блаугранас" могли забивать на 33-й минуте в результате подачи Форта. Она срезалась за шиворот голкиперу, однако в последний момент мяч перевели над перекладиной. А еще через четыре минуты Барса открыла счет – Феликс зацепился за отскок после углового, неожиданно пробив в падении через себя. 0:1!

На 44-й минуте гости могли и удвоить свое преимущество в результате навеса, который Роберто сбросил под удар Фермину. Тот пробил мимо голкипера, однако Чуст умудрился остановить мяч на линии ворот! Сфера прокатилась по ленточке, пока Ледесма ее не накрыл. Наказание за расточительство могло прилететь мгновенно, однако Хуанми запорол выход один на один.

В начале второго тайма Хуанми исправился, замкнув прострел с правого фланга – впрочем, его гол не засчитали из-за офсайда. Барса ответила на 61-й врыванием Феррана на правый край штрафной с навесом, который продолжился ударом головой в исполнении Фелиша. Сфера пролетела мимо дальней штанги!

Стало очевидно, что с таким футболом Барселона может и не оторваться от Жироны. Хави уже на 62-й минуте провел замены, бросив в бой Ямала, Педри и Кунде (а затем и Рафинью). Довольно быстро каталонцы создали два голевых момента.

Так, на 70-й минуте Ямал стянул на себя троих в штрафной, обыгрался с партнером и бил с острого угла (мимо дальней девятки), а на 72-й Фелиш бахнул с линии полукруга – стойка спасла Кадис! Впрочем, после этих эпизодов гости остановились в обострении. Кадис едва не наказал на 79-й минуте, когда Самассеку бахнул метров с 28 в левую девятку. Тер Штеген парировал.

Ничего более интересного команды не создали. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны. Каталонцы все ближе к серебряным медалям – Цыганков и Довбик остались в пяти очках позади.