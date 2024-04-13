"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который Реалу пришлось сыграть после тяжелой битвы с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов. Андрей Лунин, как и ожидалось, начал в основе – а вот другим лидерам Карло Анчелотти вынужден был предоставить отдых. На банке остались Винисиус, Родриго, Кроос, Камавинга и Карвахаль.

Необходимость экономии сил сказалась на качестве игры в первом тайме. Мадридцы нанесли всего три удара по воротам. Все прошли из-за пределов штрафной, один и них накрыли – впрочем, и этого могло хватить для успеха. На 33-й минуте Беллингем принял мяч на линии полукруга и мощным выстрелом зацепил в перекладину!

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Мальорке позволили провести всего один удар, но и он мог завершиться взятием ворот. "Сливочных" спасли Лунин и Беллингем – Андрей парировал замыкание Раильо с углового (Антонио целил в левый нижний), а Джуд не дал балеарцам сыграть на добивании. В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Мадрид проснулся во втором тайме, конвертировав свое территориальное преимущество в опасные моменты. Что наиболее важно, "королевский клуб" открыл счет уже через две минуты после возобновления игры. Героем стал Чуамени, который исполнил шедевр – с 27 метров Орельен отправил мяч в правую девятку, а голкипер Райкович даже не пошевелился. Правда, там немного помог рикошет.

Еще через 10 минут Хоселу классно открылся под разрезной пас Модрича и в касание сбросил мяч Диасу. Браим вышел на линию штрафной и нанес мощный удар. Райкович сократил дистанцию и спас Мальорку. Еще через пять минут Лука, Хоселу и Браим закрутили фантастическую комбинацию, в завершении которой последний оказался перед голкипером – впрочем, Диас отпустил от себя мяч, а тот удачно отскочил в ногу голкипера (Райкович уже лежал на газоне).

Во второй половине второго тайма Карло Анчелотти начал выпускать лидеров. На поле появились Камавинга и Винисиус. Бразилец на 72-й минуте организовал момент для Вальверде, выкатив ему пас под удар в пустые, но балеарцев спас Настасич – центрбек в последний момент выбил мяч с линии ворот! Мальорка к этому времени имела только атаку с прострелом на Лато, однако его замыкание метров с десяти успел накрыть Начо.

А вот на 74-й минуте пришлось вмешаться Лунину. И как вмешаться! Дардер с дальней дистанции мог ответить на шедевр Чуамени, запустив мяч в левую девятку – впрочем, Андрей выполнил грандиозный сейв!

Мальорка пыталась нагнетать, а Реал лениво контратаковал. Гола больше заслуживали именно островитяне, однако с ним так и не сложилось. Не помогла даже ошибка Лунина на последних секундах – украинец вышел на перехват и не смог удержать мяч в борьбе за Мурики. К счастью, тот промазал с нескольких метров.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "королевского клуба".

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