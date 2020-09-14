Севилья усилилась защитником сборной Аргентины
Триумфатор Лиги Европы продолжает укреплять свои оборонительные ряды.
Левый защитник Спортинга Маркос Акунья стал игроком Севильи, сообщает официальный сайт "нервионцев".
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28-летний футболист заключил с "красно-белыми" контракт на следующие четыре сезона – до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не сообщается.
В прошлом сезоне аргентинец провел за лиссабонский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. За национальную сборную провел 27 поединков, дебютировав 16 ноября 2016 года в матче против Колумбии (3:0). Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
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