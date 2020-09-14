Лівий захисник Спортінга Маркос Акунья став гравцем Севільї, повідомляє офіційний сайт "нервіонців".

Севілья за смішну суму викупила одного з головних героїв перемоги в Лізі Європи

28-річний футболіст уклав з "червоно-білими" контракт на наступні чотири сезони – до 30 червня 2024 року. Сума трансферу не повідомляється.

Минулого сезону аргентинець провів за лісабонський клуб 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі. За національну збірну провів 27 поєдинків, дебютувавши 16 листопада 2016 року у матчі проти Колумбії (3:0). Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

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