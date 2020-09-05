Андалусийцы на своем официальном сайте объявили о полноценном выкупе 29-летнего марокканца у Жироны. Контракт вратаря рассчитан на четыре сезона, сумма трансфера составила скромные 4 млн евро.

Ракитич объяснил причины своего возвращения в Севилью

Буну значительную часть прошлой кампании сидел за спиной Томаша Вацлика, однако сполна использовал травму чеха в завершающей стадии сезона. Ясин стал одним из главным героев триумфального похода Севильи в Лиге Европы. Во всех турнирах он провел 18 матчей, пропустил 9 голов и 12 раз сохранял свои ворота "сухими".

Добавим, что Буну стал четвертым подписанием Севильи в это межсезонье после Сусо, Оскара Родригеса и Ракитича.

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