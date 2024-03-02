Сельта держалась в трех очках от зоны вылета, поэтому в домашке с Альмерией галисийцам была нужна только победа. Они хорошо настроились, забив на 21-й минуте встречи – впрочем, гол Бамба не засчитали из-за офсайда.

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Несмотря на такое перспективное начало, дальнейший ход игры вряд ли мог понравиться фанам Сельты. В первом тайме подопечные Рафы Бенитеса нанесли только три удара – столько же имели и футболисты Альмерии. Отдыхать команды отправились при нулях на табло, а вот после перерыва хозяева прижали андалусийцев. Те даже не нанесли ни одного выстрела по воротам.

Тем не менее, мяч не шел в сетку даже после удаления защитника гостей – Бруну Ланга получил прямую красную на 55-й минуте. Дожать соперника удалось аж на 73-й усилиями Мингесы. Оскар решился на удар с 27 метров, попав точно в левый нижний угол, под самую стойку. 1:0! Этот гол и решил судьбу противостояния.

Сельта удержала минимальную победу и оторвалась от тройки аутсайдеров на 6 очков. Альмерия же остается на дне, не выиграв ни одного матча в текущем чемпионате.

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