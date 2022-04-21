В рамках программы четверга в 33-м туре Ла Лиги было проведено три поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 33-й тур

Леванте – Севилья – 2:3

Голы: Моралес, 22 (пен), Сольдадо, 88 – Корона, 14, 27, Кунде, 81

Нереализованный пенальти: Моралес, 71

Эспаньол – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Гвардиола, 42

Кадис – Атлетик – 2:3

Голы: Л. Перес, 56, Собрино, 87 – Р. Гарсия, 3, Муниаин, 22, Весга, 33

Нереализованный пенальти: Муниаин, 22

Удаление: Весга, 71 (вторая желтая)

Леванте после победы в предыдущем туре приблизился к спасительной 17-й позиции на расстояние шести очков, серьезно улучшив свои шансы на выживание в Ла Лиге. Впрочем, закреплять успех приходилось в матче против очень сложного соперника – в гости приехала Севилья. Ситуация стала еще хуже на 14-й минуте, когда Корона вывел андалусийцев вперёд, замкнув навес от Окампоса.

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Леванте отквитал этот гол на 22-й минуте с пенальти, который реализовал Моралес, однако уже на 27-й минуте хозяева пропустили во второй раз – и снова Корона забил с подачи Окампоса. 1:2! Данный счёт держался вплоть до заключительной части встречи, хотя на 71-й минуте Моралес мог сравнять его со второго пенальти. Впрочем, Хосе не смог поразить створ, а Кунде на 81-й минуте наказал "лягушек" за расточительность, эффектно замкнув навес из углового. И хотя Леванте на 88-й возродил интригу (Моралес ассистировал Сольдадо), спастись от поражения валенсийцы не смогли. 2:3 – Севилья празднует тяжёлую победу.

В параллельной встрече Эспаньол принимал Райо Вальекано. Для мадридцев победа на Эль Прате была чрезвычайно важной, ведь они не могли выиграть ни в одном из 13-ти предыдущих туров. Жажда гостей к победе вылилась в гол на 42-й минуте – героем стал Серхи Гвардиола, который зацепился за скидку от Катены и ударом метров из шести прошёл Диего Лопеса. 0:1!

В достаточно пресной встрече с минимумом моментов этот гол оказался единственным. Финальный свисток зафиксировал победу Райо Вальекано. Подопечные Андони Ираолы наконец-то сняли своё проклятие, а заодно оторвались от зоны вылета на семь очков.

Кадис после триумфа на Камп Ноу покинул тройку аутсайдеров, однако отрыв составлял всего одно очко. Нарастить его можно было в домашнем матче против Атлетика – впрочем, все завершилось разгромом "желтой субмарины" в первом тайме. Гости открыли счёт уже на 3-й минуте вследствие передачи пяткой под удар Рубену Гарсии, а на 22-й они ещё и заработали пенальти. Ледесма парировал выстрел Муниаина, но не справился с добиванием. 0:2! Ещё через 11 минут Весга забил третий гол, пробив с дистанции в ближний угол. 0:3. До перерыва баски забили и в четвертый раз, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Кадис, однако, не сдался. В начале второго тайма "подводники" размочили счёт усилиями экс-карпатовца Лукаса Переса – нападающий вышел на замену и через минуту вколотил мяч в ворота, воспользовавшись суетой возле них. На 71-й Атлетик остался в меньшинстве из-за удаления Весги, а на 87-й хозяева сократили отставание до минимума – это Собрино принял скидку от Негредо и бахнул в дальний угол с правого края штрафной. 2:3! Впрочем, спастись от поражения "желтой субмарине" было не суждено. Баски поставили "автобус" и удержали свою победу.

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