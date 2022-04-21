В рамках програми четверга у 33-му турі Ла Ліги було проведено три поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 33-й тур

Леванте – Севілья – 2:3

Голи: Моралес, 22 (пен), Сольдадо, 88 – Корона, 14, 27, Кунде, 81

Нереалізований пенальті: Моралес, 71

Еспаньйол – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Гвардіола, 42

Кадіс – Атлетік – 2:3

Голи: Л. Перес, 56, Собріно, 87 – Р. Гарсія, 3, Муніаїн, 22, Весга, 33

Нереалізований пенальті: Муніаїн, 22

Вилучення: Весга, 71 (друга жовта)

Леванте після перемоги в попередньому турі наблизився до рятівної 17-ї позиції на відстань шести очок, серйозно покращивши свої шанси на виживання в Ла Лізі. Втім, закріпляти успіх доводилось у матчі проти дуже складного суперника – в гості у Валенсію приїхала Севілья. Ситуація стала ще гіршою на 14-й хвилині, коли Корона вивів андалусійців уперед, замкнувши навіс від Окампоса.

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Леванте відквитав цей гол на 22-й хвилині з пенальті, який реалізував Моралес, однак вже на 27-й господарі пропустили друге – і знову Корона забив з подачі Окампоса. 1:2! Даний рахунок тримався аж до завершальної частини зустрічі, хоча на 71-й хвилині Моралес міг зрівняти його з другого пенальті. Втім, Хосе не зміг влучити у площину, а Кунде на 81-й покарав "жаб" за марнотратство, ефектно замкнувши навіс з кутового. І хоча Леванте на 88-й хвилині таки відродив інтригу (Моралес асистував Сольдадо), врятуватись від поразки валенсійці не змогли. 2:3 – Севілья святкує важку перемогу.

У паралельній зустрічі Еспаньйол приймав Райо Вальєкано. Для мадридців перемога на Ель Праті була надзвичайно важливою, адже вони не могли виграти у жодному з 13-ти попередніх турів. Жага гостей до звитяги вилилась у гол на 42-й хвилині – героєм став Серхі Гвардіола, який зачепився за скидку від Катени й ударом метрів з шести прошив Дієго Лопеса. 0:1!

У досить прісній зустрічі з мінімумом моментів цей гол виявився єдиним. Фінальний свисток зафіксував перемогу Райо Вальєкано. Підопічні Андоні Іраоли нарешті зняли своє прокляття., а заодно відірвалися від зони вильоту на сім очок.

Кадіс після сенсаційного тріумфу на Камп Ноу покинув трійку аутсайдерів, однак відрив становив всього одне очко. Наростити його можна було у домашньому матчі проти Атлетіка – втім, все завершилось розгромом "жовтої субмарини" у першому таймі. Гості відкрили рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок пасу п'яткою під удар Рубену Гарсії, а на 22-й "леви" ще й заробили пенальті. Ледесма парирував постріл Муніаїна з "позначки", але не впорався з добиванням. 0:2! Ще за 11 хвилин Весга забив третій гол, пробивши з дистанції у ближній кут. 0:3. До перерви баски забили і в четвертий раз, але взяття воріт скасували через офсайд.

Кадіс, однак, не здався. На початку другого тайму "підводники" розмочили рахунок зусиллями екс-карпатівця Лукаса Переса – нападник вийшов на заміну й за хвилину вколотив м'яч у ворота, скориставшись метушнею біля них. На 71-й Атлетік залишився у меншості через вилучення Весги, а на 87-й господарі скоротили відставання до мінімуму – це Собріно прийняв скидку від Негредо й бахнув у дальній кут з правого краю штрафного. 2:3! Втім, врятуватись від поразки "жовтій субмарині" не судилося. Баски поставили "автобус" і втримали свою перемогу.

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