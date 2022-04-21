Мадридский Реал после триумфального камбека в Севилье оторвался от преследователей на 14 очков. Для чемпионства "сливочным" нужно было набрать всего семь зачетных баллов в шести турах – и матч против Осасуны казался хорошим шансом набрать первые три. Карло Анчелотти даже позволил себе ротацию, оставив Модрича и Каземиро вне заявки, а Винисиуса придержав в запасе.

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Очевидно, у гостей имела место определенная недооценка памплонцев. За это "бланкос" могли поплатиться уже на 2-й минуте, когда Будимир пробивал головой из-под Алабы (впрочем, получилось слабенько), а на 7-й Осасуна вполне могла и гол забить – это Брашанац и Гарсия пошли на замыкание прострела вдоль линии вратарской, но разминулись с мячом. Реал наказал за расточительство очень болезненно: на 12-й минуте заработав стандарт, подачу с которого принял Бензема – Карим прострелил под удар Алабе, тот пробил в голкипера Эрреру, а от него мяч угодил в колено Дэвиду. И улетел в ворота. 0:1.

Хозяева, однако, не поплыли. Более того – всего через две минуты они сравняли счет усилиями Авильи и Будимира. Первый прорвался правым флангом и выполнил передачу на дальнюю штангу, а второй замкнул. 1:1! Было подозрение на офсайд у Анте, но повтор показал, что гол чист.

После активного старта началась фаза затяжной позиционной и контактной борьбы. Реал без проблем захватил инициативу во встрече, однако конвертировать ее в момент не получалось из-за отчаянного сопротивления Осасуны. Подопечные Ягобо Арасате даже забили гол на 31-й минуте в результате подачи на Брашанаца и скидки на Будимира. Анте прошил Куртуа, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Мадридцы отвечали дальними ударами. Эррера бодрствовал.

Казалось, что на перерыв команды отправятся с ничейным счетом. Впрочем, в компенсированное время класс "сливочных" сказался: Камавинга эффектным черпачком на левый край штрафного разрезал оборону хозяев, а Себальйос, приняв мяч, пробил с острого угла – Эррера парировал, однако на добивании оказался Асенсио. 1:2! Именно с этим счетом футболисты отправились отдыхать.

В раздевалке Карло Анчелотти пришлось заменить Алабу, ведь центрбек получил травму бедра (а до матча против Ман Сити остается всего 6 дней). Вместо Дэвида вышел Карвахаль. Осасуна попыталась воспользоваться перестановками мадридцев, организовав несколько стремительных атак – однако, защитники Реала уверенно справились с ними. Их визави тем же похвастаться не могли.

Так, на 50-й минуте Родриго заработал пенальти, причем его даже не сбивали. Подвел Авилья, который в подкате задел мяч рукой. Пробивать с "отметки" взялся Бензема – впрочем, Эррера парировал его удар в правый от себя угол! Окрыленная успехом Осасуна пошла вперед и чуть не забила в результате рывка Брашанаца на опережение и попытки опрокинуть Куртуа. Тибо выручил "сливочных".

На 59-й минуте оборона памплонцев снова провалилась. На этот раз подвел Начо Видаль, сбивший Родриго в штрафной. Бензема снова подошел к отметке и пробил в тот же угол – впрочем, Эррера снова парировал! Серхио стал первым с 2018 года голкипером, которому удалось отбить 2 пенальти в матче Ла Лиги, и первым с 2003 года вратарем, которому удалось сделать это во встрече против Реала.

Этот эпизод не изменил содержания игры. Осасуна все так же давала достойный отпор "бланкос", но выровнять игру не удавалось. Мадридцы, в свою очередь, не могли превратить свое ощутимое преимущество в значительное количество моментов. Через 25 минут после пенальти гости имели несколько неплохих дальних ударов и опасных врываний, хотя Карло Анчелотти освежил состав Винисиусом, Иско и Кроосом.

Хозяева начали сыпаться только к концу встречи. Так, на 87-й минуте "похоронить" памплонцев мог Начо, пробивавший с трех метров после скидки от Асенсио, но удар оказался ужасным. На 90+1-й один на один под углом врывался Винисиус – Жуниор покатил мяч под дальнюю штангу, но сфера разминулась с ней. В конце концов, на последних секундах Мадрид дожал Осасуну: Винисиус прорвался левым полуфлангом в штрафную и покатил на 11 метров, а Васкес оттуда пробил в левый нижний. 1:3!

Таким образом, Реал набрал 78 очков, оторвавшись от преследователей уже на 17 баллов. Осасуна с 44 набранными пунктами держится девятой.

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