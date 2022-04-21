Новая судья мадридского суда София Хиль отменила решение, вынесенное ее предшественником, в котором говорилось о запрете УЕФА наказывать Реал, Барсу и Юве. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport .

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Три клуба уже объявили, что подадут апелляцию. Впрочем, приговор означает, что Союз европейских ассоциаций возобновляет расследование относительно коллективов. Это может привести к новым санкциям. Ранее УЕФА принимал решение о штрафе в размере 100 млн евро и исключение на 1-2 года из еврокубков.

Ожидается, что судебный процесс будет продолжен на заседании 14 июня, на нем Реал, Барселона и Ювентус должны присутствовать.