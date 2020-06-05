Севилья стремится подписать Ракитича бесплатно – Барселона имеет другие намерения

Севилья и Барселона не могут договориться насчет трансфера полузащитника каталонцев Ивана Ракитича.

Севилья желает вернуть к себе Ивана Ракитича свободным трансфером? несмотря на действующий контракт хорвата с Барселоной, сообщает Mundo Deportivo.

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Барселона же стремится получить от 15 до 20 млн евро компенсации за своего хавбека. Еще одним препятствием трансфера может стать зарплата Ракитича – Иван получает 8 млн евро после вычета налогов.

К слову, в нынешнем сезоне Примеры Ракитич провел 21 матч, в котором отметился тремя ассистами.

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