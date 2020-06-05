Севилья стремится подписать Ракитича бесплатно – Барселона имеет другие намерения

Мир — 12:00 29
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Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки
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Динамо рассматривает только двух кандидатов на замену МихайличенкоУкраина — 09:52 545
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Динамо забило 5 голов, но проиграло – матч "первоклассной команды", остающийся рекордным в историиУкраина — 4 июнь 513
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Барселона нуждается в деньгах – определены топ-кандидаты "на выход", или Неймар как жертва кризиса и ультиматума ПСЖИспания — 4 июнь 435
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Назначение Михайличенко в Динамо было временным, Суркис имеет приоритетный вариант замены, – СМИУкраина — 4 июнь 1392