Севілья прагне підписати Ракітіча безкоштовно – Барселона має інші наміри

Україна — 09:52 1047
-
Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку
-
"Вернеру подарували контейнер з грошима": стало відомо, чому Ліверпуль не зміг підписати зірку БундеслігиАнглія — 06:00 1425
-
Динамо забило 5 голів, але програло – матч "першокласної команди", який досі залишається рекордним в історіїУкраїна — 4 черв 6299
-
Ліверпуль втратив шанс купити Вернера – зірка Бундесліги вже домовився з іншим грандом АПЛАнглія — 4 черв 4607
-
Суркіс прокоментував можливе повернення Сьоміна в ДинамоУкраїна — 4 черв 12970