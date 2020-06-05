Севілья прагне підписати Ракітіча безкоштовно – Барселона має інші наміри

Севілья та Барселона не можуть дійти згоди щодо трансферу півзахисника каталонців Івана Ракітіча.

Севілья бажає повернути до себе Івана Ракітіча вільним трансфером попри чинний контракт хорвата з Барселоною, повідомляє Mundo Deportivo.

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Барселона ж прагне отримати від 15 до 20 млн євро компенсації за свого хавбека. Ще однією перешкодою трансферу може стати зарплата Ракітіча – Іван отримує 8 млн євро після вирахування податків.

До слова, у нинішньому сезоні Прімери Ракітіч провів 21 матч, в якому відзначився трьома асистами.

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