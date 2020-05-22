Ракитич признался, на какой клуб променял бы Барселону

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич мечтает вернуться в свой бывший клуб.

"Говорил уже несколько раз – я был бы рад вернуться в Севилью. Слежу за этой командой, как будто я все еще там. Празную все их голы, и мы посмотрим, может ли это произойти в будущем.

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Взять 10-й номер в честь Рейеса (легенда Ла Лиги, который погиб в прошлом году – прим.) было бы чем-то особенным, если бы это было возможно. Я был бы горд отдать ему честь, взяв номер, под которым он выступал", – цитирует Ракитича Marca.

Напомним, 32-летний хорват потерял гарантированное место в стартовом составе Барсы. В нынешнем сезоне Ла Лиги Иван провел 21 матч, в которых отметился тремя ассистами.

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