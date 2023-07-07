Европейский футбольный союз на официальном сайте подтвердил проведение первого розыгрыша Клубного вызова совместно с КОНМЕБОЛОМ.

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Соревнования будут состоять из одного матча между действующим победителем Лиги Европы и победителем Копа Судамерикана. Сейчас такими титулами могут похвастаться испанская Севилья и эквадорский Индепендьенте дель Валье. Именно они разыграют дебютный клубный вызов уже 19 июля. Матч состоится на стадионе Севильи и продлится 90 минут. Если это время завершится ничьей, команды сразу пробьют серию пенальти. Победители получат медали и памятные таблички.

Первый розыгрыш Клубного вызова будет носить имя Антонио Пуэрты. Бывший игрок Севильи трагически погиб 28 августа 2007 после остановки сердца.

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