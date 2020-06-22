Севилья расписала боевую ничью с Вильярреалом: 31-й тур Ла Лиги, понедельник

Севилья на выезде разошлась миром с Вильярреалом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 31-й тур

Вильярреал – Севилия – 2:2

Голы: Алькасер, 18, Торрес, 45+5 – Эскудеро, 39, Эль-Хаддади, 64

Леганес – Гранада – начало в 23:00

Вильярреал принимал Севилью. Хозяевам удалось открыть счет на 18-й минуте. После навеса в штрафную и удара Замбо головой, Алькасер своевременно оказался на добиваний и пробил в правый угол ворот. Гости стремились отыграться и на 39-й Эскудеро нанес удар с дальней дистанции точно под правую стойку. Под занавес тайма Вильярреал снова смог выйти вперед. Кассорла подал с углового, а Торрес головой замкнул – 2:1.

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Сразу после перерыва хозяева могли закрепить преимущество – Хордан откликнулся на прострел в штрафную ударом головой, однако голкипер выполнил потрясающий сейв. На 64-й Навас классно навесил в штрафную и Эль-Хаддади в касание пробил в правую штангу, от которой мяч попал в ворота. Больше интересных моментов во втором тайме зрители не увидели. В результате этой ничьи Севилья с 53-ю пунктами поднялась на 3-й место и посунула Атлетико, а Вильярреал занимает 6-е место первенства имея в своем активе 48 зачетных баллов.

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