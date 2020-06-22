Севілья розписала бойову нічию із Вільяреалом: 31-й тур Ла Ліги, понеділок

Севілья на виїзді розійшлась миром із Вільяреалом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 31-й тур

Вільяреал – Севілья – 2:2

Голи: Алькасер, 18, Торрес, 45+5 – Ескудеро, 39, Ель-Хаддаді 64

Леганес – Гранада – початок о 23:00

Вільяреал приймав Севілью. Господарям вдалось відкрити рахунок на 18-й хвилині. Після навісу у штрафний майданчик і удару Замбо головою, Алькасер своєчасно опинився на добивані і пробив у правий кут воріт. Гості прагнули відігратись і на 39-й Ескудеро завдав удару з дальньої дистанції точнісінько під праву стійку. Під завісу тайму Вільяреал знову зміг вийти уперед. Кассорла подав з кутового, а Торрес головою замкнув – 2:1.

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Одразу по перерві господарі могли закріпити перевагу – Хордан відгукнувся на простріл у штрафний ударом головою, однак голкіпер виконав приголомшливий сейв. На 64-й Навас класно навісив у штрафний і Ель-Хаддаді в дотик пробив у праву штангу, від якої м'яч влучив у ворота. Більше цікавих моментів у другому таймі глядачі не побачили. Внаслідок цієї нічиї Севілья із 53-ма пунктами піднялась на 3-те місце і посунула Атлетіко, а Вільяреал посідає 6-те місце першості маючи у своєму активі 48 залікових балів.

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