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Месси сцепился с Гризманном на тренировке Барселоны – Сетьену пришлось вмешаться

19:10 - Читати українською
Месси сцепился с Гризманном на тренировке Барселоны – Сетьену пришлось вмешаться
Лионель Месси / Getty Images

После потери единоличного лидерства в испанской Ла Лиге микроклимат в Барселоне, очевидно, существенно ухудшился.

Нападающие каталонцев Лионель Месси и Гризманн устроили стычку посреди тренировки. Драчунов пришлось растягивать одноклубникам и наставнику Барсы Кике Сетьену, сообщает SPORTbible.

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Испанская пресса уже констатировала, что ссора двух звезд "блаугранас" вышла на новый уровень. Теперь игроки и персонал Барселоны не могут делать вид, что между Месси и Гризманном ничего не происходит. У них возникают столкновения во время тренировочных занятий, а в ходе матчей они игнорируют друг друга на поле. Например, в матче против Леганеса аргентинец ни разу не отдал пас чемпиону мира.

Эта ситуация усиливает слухи об уходе Гризманна с Камп Ноу уже после первого сезона. Французский форвард фигурирует в нескольких трансферных сагах. В частности, его могут обменять на нападающего ПСЖ Неймара или забивного аргентинца из миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

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Испания Лионель Лионель Месси Антуан Антуан Гризманн Барселона Барселона Кике Кике Сетьен
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