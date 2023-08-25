"Красно-белые" на своем официальном сайте объявили о трансфере 25-летнего вингера. Доди Люкебакио подписал контракт с Севильей на пять сезонов – до 2028 года.

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Действующее соглашение нападающего с Гертой заканчивалось в следующем году. Люкебакио не хотел выступать во втором немецком дивизионе, поэтому решил сменить клуб. Согласно информации Фабрицио Романо, Герта получит за игрока 10 миллионов евро.

Доди Люкебакио провел за берлинскую команду 100 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 18 результативных передач. Вингер наиболее знаменит своим хет-триком в ворота Баварии в сезоне 2018/19, когда выступал в составе Фортуны.

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