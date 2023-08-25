"Червоно-білі" на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер 25-річного вінгера. Доді Люкебакіо підписав контракт з Севільєю на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Чинна угода нападника з Гертою закінчувалася у наступному році. Люкебакіо не мав бажання виступати у другому німецькому дивізіоні, тому вирішив змінити клуб. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Герта отримає за гравця 10 мільйонів євро.

Доді Люкебакіо провів за берлінську команду 100 матчів, в яких забив 28 голів та віддав 18 результативних передач. Вінгер найбільш знаменитий своїм хет-триком у ворота Баварії в сезоні 2018/19, коли виступав у складі Фортуни.

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