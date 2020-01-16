Севилья подписала лучшего бомбардира Леганеса прошлого сезона

Леганес отпустил своего основного нападающего Юссефа Эн-Несири в Севилью.

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Контракт нападающего с новым клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, финансовые подробности сделки не уточняются. Эн-Несири стал лучшим бомбардиром Леганеса прошлого сезона, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста. Экс-партнер Лунина (напомним, украинец играл за Леганес не правах аренды) идет по схожему графику и в текущей кампании – 4 забитых мяча и два ассиста в 17 матчах.

Новичок Севильи регулярно получает вызовы и в сборную Марокко, в составе которой провел 9 матчей и отметился одним голом.

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