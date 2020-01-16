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Чичарито может оказаться в Лос-Анджелес Гэлакси за рекордную для клуба сумму

16 января 10:43 150 Читати українською
Чичарито может оказаться в Лос-Анджелес Гэлакси за рекордную для клуба сумму
Хавьер Чичарито / Marca

Нападающий Севильи Хавьер Чичарито близок к трансферу в экс-команду Златана Ибрагимовича Лос-Анджелес Гэлакси.

Хавьер Чичарито может стать рекордным приобретением для Лос-Анджелес Гэлакси, информирует Goal.com.

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Отмечается, что экс-клуб Ибрагимовича готов выплатить 9 млн евро и еще 3 млн в качестве бонусов. Таким образом, Чичарито опередит своего соотечественника Джованни дос Сантоса, который перешел в Лос-Анджелес Гэлакси за 6 млн евро в 2015 году.

К слову, Хавьер провел в составе Севильи 17 матчей во всех соревнованиях, отметившись 4 голами.

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