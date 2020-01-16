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Севілья підписала найкращого бомбардира Леганеса минулого сезону

16:16 837 Читать на русском
Севілья підписала найкращого бомбардира Леганеса минулого сезону
Юссеф Ен-Несірі / AS

Леганес відпустив свого основного нападника Юссефа Ен-Несірі в Севілью.

Андалусійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер марокканця.

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Контракт нападника з новим клубом розрахований до 30 червня 2025 року, фінансові подробиці угоди не уточнюються. Ен-Несірі став найкращим бомбардиром Леганеса минулого сезону, записавши до свого активу 9 голів та 2 асисти. Екс-партнер Луніна (нагадаємо, українець грав за Леганес не правах оренди) йде за схожим графіком і у поточній кампанії – 4 забиті м'ячі та два асисти у 17 матчах.

Новачок Севільї регулярно отримує виклики і до збірної Марокко, у складі якої провів 9 матчів та відзначився одним голом.

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Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Юссеф Ен-Несірі Юссеф Ен-Несірі Севілья Севілья Леганес Леганес
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