Полузащитник Интера Люсьен Агуме продолжит свою карьеру в составе Севильи.

На своем официальном сайте андалузский клуб сообщил о переходе 21-летнего француза. Люсьен Агуме присоединился к Севилье на правах аренды из Интера.

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Согласно информации Marca, полузащитник подписал контракт до конца текущего сезона. У Севильи будет право выкупа Агуме за 8 миллионов евро.

Француз перешел в Интера летом 2019 года. Итальянский клуб преимущественно отдавал Агуме в аренды. Люсьен успел поиграть за Специю, Брест и Труа. За Интер он сыграл лишь в четырех матчах.

Севилья сейчас находится на 16 месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе андалузцев 16 баллов после 19 туров.

Стоит напомнить, что за Агуме долгое время следил Марсель, который сыграет с Шахтером в Лиге Европы. Впрочем, игрок выбрал переход именно в Севилью.

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