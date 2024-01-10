Півзахисник Інтера Люсьєн Агуме продовжить свою кар'єру у складі Севільї.

На своєму офіційному сайті андалузький клуб повідомив про перехід 21-річного француза. Люсьєн Агуме приєднався до Севільї на правах оренди з Інтера.

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Згідно з інформацією Marca, півзахисник підписав контракт до кінця поточного сезону. У Севільї буде право викупу Агуме за 8 мільйонів євро.

Француз перейшов до Інтера влітку 2019 року. Італійський клуб постійно віддавав Агуме в оренди. Люсьєн встиг пограти за Спецію, Брест та Труа. За Інтер він відіграв лише в чотирьох матчах.

Севілья наразі перебуває на 16-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі андалузців 16 балів після 19 турів.

Варто нагадати, що за Агуме тривалий час стежив Марсель, який зіграє з Шахтарем у Лізі Європи. Утім, гравець вибрав перехід саме в Севілью.

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