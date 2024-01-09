В матче с Атлетиком в прошлый четверг 32-летний Гудель окончательно травмировал колено. Он жаловался на дискомфорт ещё перед игрой, но главный тренер "нервион" Кике Флорес не придал этим жалобам особого значения. Об этом информирует AS.

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Во вторник, 9 января, Севилья сообщила диагноз серба – разрыв наружного мениска. Точный период восстановления неизвестен, предполагается, что серб окажется вне игры от двух до четырёх месяцев.

В ближайшее время Неманье придётся перенести операцию, после которой начнется период восстановления. В этом сезоне Гудель пропустил в составе Севильи только три матча. Он – номинальный опорный полузащитник, который в последнее время вынужденно играл на позиции центрального защитника.

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