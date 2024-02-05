Главный тренер Реала Карло Анчелотти, похоже, определился с основным голкипером до возвращения Тибо Куртуа после травмы.

Лунин имел разговор с Анчелотти после матча с Атлетико, утверждает издание Don Diario.

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Отмечается, что наставник подтвердил, что именно Андрей будет основным голкипером Реала до восстановления Куртуа от травмы. Это не значит, что Анчелотти прекратит ротацию вратарей, но именно Лунин сейчас считается номером 1 мадридцев на важные матчи.

Напомним, что Андрей Лунин провел за мадридцев в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах. В шести играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

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