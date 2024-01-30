Иван Ракитич во второй раз попрощался с Севильей, с которой дважды триумфовал в еврокубках.

Хорватский полузащитник Иван Ракитич покинул Севилью, сообщает официальный сайт нервионцев.

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Следующим клубом 35-летнего хавбека станет Аль-Шабаб – о переходе должны сообщить в ближайшее время, ведь именно сегодня, 30 января, в Саудовской Аравии закрывается трансферное окно.

Напомним, Ракитич – воспитанник Базеля. Летом 2007-го за 5 млн перебрался в Шальке. Зимой 2011-го стал игроком Севильи. В 2014-м "красно-белые" продали его в Барселону за 18 миллионов. В сентябре 2020-го он вернулся в Севилью.

Всего Иван провел за андалусийцев 323 поединка, в которых отличился 51 голом и 63 ассистами (дважды выигрывал Лигу Европы – в сезоне 2013/14 и 2022/23). За сборную Хорватии забил 15 голов в 106 матчах.

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