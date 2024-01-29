Волошин присоединится к молодежной команде Реала уже на этой неделе, информирует издание Relevo.

Реал согласовал трансфер украинца – необходимо дождаться разрешения ФИФА

2-метровый голкипер не только прекрасно действует в рамках ворот, но и классно играет обеими ногами. Волошин получил отличную рекомендацию от представителей Райо Махадаонды, в которой он провел первую половину сезона: "У него типичный характер человека из Восточной Европы. Волошин мало говорит. Он очень холодный и делает немного странные вещи. Но останавливает все. У Ильи, несомненно, характеристики для высшей лиги".

Интересно, что Transfermarkt уже сообщает, что Илья Волошин присоединился к Реалу, однако условия не разглашаются. В этом сезоне вратарь сыграл в 11 матчах за Райо Махадаонду, в 8 из них удержав ворота в неприкосновенности.

"Суркіс послухав і дав добро": Реброва вже вивів на Євро-2024, за Кличка не вболівав, а Марадона, холєра, не прилетів!