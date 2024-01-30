Іван Ракітіч вдруге попрощався з Севільєю, з якою двічі тріумфував у єврокубках.

Хорватський півзахисник Іван Ракітіч покинув Севілью, повідомляє офіційний сайт нервіонців.

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Наступним клубом 35-річного хавбека стане Аль-Шабаб – про перехід мають повідомити найближчим часом, адже саме сьогодні, 30 січня, у Саудівській Аравії закривається трансферне вікно.

Нагадаємо, Ракітіч – вихованець Базеля. Влітку 2007-го за 5 млн перебрався у Шальке. Взимку 2011-го став гравцем Севільї. У 2014-му "червоно-білі" продали його у Барселону за 18 мільйонів. У вересні 2020-го він повернувся у Севілью.

Загалом Іван провів за андалусійців 323 поєдинки, в яких відзначився 51 голом та 63 асистами (двічі вигравав Лігу Європи – у сезоні 2013/14 і 2022/23). За збірну Хорватії забив 15 голів у 106 матчах.

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