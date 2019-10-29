Атлетико расписал ничью с Алавесом и догнал сенсационного лидера Ла Лиги

В рамках премьерного матча 11-го тура испанской Примеры Атлетико не смог удержать победу над Алавесом (1:1), но догнал лидера чемпионата – Гранаду.

Атлетико неплохо начал поединок, уже на 2-й минуте получив возможность открыть счет – впрочем, Сауль из выгодной позиции пробил мимо правой штанги. На этом опасные моменты гостей в первом тайме завершились, но Алавес также особо не обострял. Из интересных эпизодов можно вспомнить разве что удар Вакасо на 28-й минуте, однако Мубарак запустил мяч куда-то в сторону от ворот. На перерыв команды ушли без голов.

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На старте второго тайма баски и мадридцы обменялись моментами: Хоселу на 49-й минуте головой замкнул подачу с углового (неточно), а Лоди аналогичным образом на 53-й отправил мяч мимо правой штанги. Диего Симеоне не выдержал, на 60-й бросив в игру Морату – и это сработало ровно через 10 минут, когда Альваро получил своевременный пас от Корреа, вышел один на один с Пачеко и пробил под левую штангу. 1:0. Впрочем, вырвать победу на Мендисоросе гостям было не суждено: на 83-й минуте Лукас Перес шикарным ударом с линии штрафной поразил дальний угол, установив окончательный счёт встречи – 1:1.

Таким образом, Атлетико набрал 20 очков, догнав лидера турнирной таблицы Ла Лиги – Гранаду. Алавес, имея в активе 12 зачётных баллов, поднялся на тринадцатую строчку.

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