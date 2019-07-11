Севилья нацелилась на Флоренци – Мончи настаивает на трансфере капитана "волков"

Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Севилья намерена усилиться капитаном Ромы Алессандро Флоренци, сообщает Il Messaggero.

Рома готова продать Флоренци

На трансфере лично настаивает спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи, который до недавнего времени работал в структуре римского клуба.

"Волки" не против попрощаться со своим капитаном, но только при минимальном предложении в 30 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А 28-летний Флоренци забил три мяча и отдал две результативные передачи в 29-ти матчах за Рому. Столичный клуб финишировал на 6-й строчке турнирной таблицы.

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