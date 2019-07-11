Севілья націлилась на Флоренці – Мончі наполягає на трансфері капітана "вовків"

Півзахисник Роми Алессандро Флоренці може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Севілья має намір підсилитись капітаном Роми Алессандро Флоренці, повідомляє Il Messaggero.

Рома готова продати Флоренці

На трансфері особисто наполягає спортивний директор андалусійців Рамон Мончі, який донедавна працював у структурі римського клубу.

"Вовки" не проти попрощатись зі своїм капітаном, але лише за мінімальної пропозиції в 30 млн євро.

В минулому сезоні Серії А 28-річний Флоренці забив три м'ячі і віддав дві результативні передачі в 29-ти матчах за Рому. Столичний клуб фінішував на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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