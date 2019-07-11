toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Севілья націлилась на Флоренці – Мончі наполягає на трансфері капітана "вовків"

18:17 177 Читать на русском
Севілья націлилась на Флоренці – Мончі наполягає на трансфері капітана "вовків"
Алессандро Флоренці / Фото ФК Рома

Півзахисник Роми Алессандро Флоренці може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Севілья має намір підсилитись капітаном Роми Алессандро Флоренці, повідомляє Il Messaggero.

Рома готова продати Флоренці

На трансфері особисто наполягає спортивний директор андалусійців Рамон Мончі, який донедавна працював у структурі римського клубу.

"Вовки" не проти попрощатись зі своїм капітаном, але лише за мінімальної пропозиції в 30 млн євро.

В минулому сезоні Серії А 28-річний Флоренці забив три м'ячі і віддав дві результативні передачі в 29-ти матчах за Рому. Столичний клуб фінішував на 6-й сходинці турнірної таблиці.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

blog_ava
Лечче офіційно презентував Шахова
17:08
2276
Теги
Іспанія Трансфери Севілья Севілья Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Рамон Мончі Алессандро Флоренці Алессандро Флоренці Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Шахтар Солігорськ
20:00
Хіберніанс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук