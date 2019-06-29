Рома готова продать Флоренци

Рома не слишком ценит воспитанников и ветеранов клуба.

Защитник Алессандро Флоренци уже летом может покинуть Рому, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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По информации источника, спортивный директор Джанлука Петраки уже объяснил 28-летнему итальянцу, что клуб согласится продать его, если "волкам" поступит хорошее предложение.

Напомним, Алессандро является воспитанником Ромы. После ухода из столичного клуба Даниэле Де Росси, именно Флоренци мог стать капитаном команды.

В прошлом сезоне Серии А Алессандро провел 29 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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