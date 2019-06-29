Рома готова продать Флоренци

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Динамо отправится на сборы в составе 28-и игроков – Хацкевич не возьмет нескольких исполнителей и потенциального новичкаУкраина — 20:42 703
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