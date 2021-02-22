В рамках 24-го тура испанской Примеры Осасуна в родных стенах уступила Севилье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Севилья приехала в Памплону на поединок с Осасуной. Гости начали значительно активнее и уже на 19-й минуте вышли вперед – Диего Карлос головой замкнул навес Хордана со стандарта. Памплонцы же до перерыва ничего создать не смогли.

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В начале второй половины встречи преимущество Севильи закрепил де Йонг. После этого хозяева продолжали попытки сравнять счет, но в атаке ничего не получалось. В конце концов, отквитать хотя бы один гол Осасуне не удалось. Уверенная победа Севильи – 0:2.

Благодаря добытым очкам Севилья опередила Барселону на один зачетный балл и теперь занимает третью строчку турнирной таблицы. Осасуна расположилась на 13-м месте первенства.

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