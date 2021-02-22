В рамках 24-го туру іспанської Прімери Осасуна у рідних стінах поступилась Севільї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Севілья завітала до Памплони на поєдинок з Осасуною. Гості розпочали значно активніше і вже на 19-й хвилині вийшли уперед – Дієго Карлос головою замкнув навіс Хордана зі стандарту. Памплонці ж до перерви нічого створити не змогли.

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На початку другої половини зустрічі перевагу Севільї закріпив Де Йонг. Після цього господарі продовжували спроби зрівняти рахунок, але в атаці нічого не виходило. Зрештою, відквитати хоча б один гол Осасуні не вдалось. Впевнена перемога Севільї – 0:2.

Завдяки здобутим очкам Севілья випередила Барселону на один заліковий бал і тепер посідає третю сходинку турнірної таблиці. Осасуна розташувалась на 13-му місці першості.

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