Оба поединка состоятся со зрителями на трибунах, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

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Матчи будет принимать севильская Ла Картуха, которая вмещает 60 тысяч человек. Правда, будет доступно только 20-25% от общей вместимости арены. Билеты будут продаваться исключительно в столице Андалусии.

Напомним, именно желание пустить фанатов на стадион заставило перенести финал прошлогоднего Кубка Испании на 2021-й. Атлетик будет иметь уникальную возможность дважды выиграть трофей за две недели. 4 апреля состоится баскское дерби против Реал Сосьедада, а 17-го – встреча с Барселоной.

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