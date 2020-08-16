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ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Севилья – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы

21:55 - Читати українською
Севилья – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы
Севилья – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на полуфинал Лиги Европы

Севилья в рамках полуфинала Лиги Европы встретится с Манчестер Юнайтед. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию читайте на "Футбол 24".

 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш

Матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Севилья – Манчестер Юнайтед начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Севилья:

Манчестер Юнайтед:

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