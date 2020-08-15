Севилья – Манчестер Юнайтед: Сульшер обеспокоен провальной серией в полуфиналах

"Вы знаете, что в полуфинале придется играть против великих, качественных команд. Пришло время активизировать собственных великих игроков, использовать собственные моменты. Вы должны иметь стопроцентный фокус, потому что любой маленький момент может изменить игру. Мы уже знаем, насколько больно проигрывать в полуфинале.

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На этот раз у нас было несколько хороших дней для подготовки. Не очень часто мы имеем шесть дней между играми, поэтому мы готовы. Я также с нетерпением жду матча. Мы уже дважды были в полуфинале в этом сезоне, но дважды проиграли (против Манчестер Сити в Кубке лиги и против Челси в Кубке Англии). Конечно, мы довольны тем, что зашли так далеко, но хотим пойти еще на шаг дальше", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, матч 1/2 финала Лиги Европы Севилья – Манчестер Юнайтед состоится завтра (16 августа), стартовый свисток в 22:00.

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