Аднан Янузай присоединился к клубу на правах свободного агента, сообщает пресс-служба андалусийцев. Договор рассчитан на 4 года.

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Янузай стал частью "странного" домино. Игрок сборной Бельгии в Севилье должен был заменить Лукаса Окампоса, которого в свою очередь отправляли в Аякс на место Антони. Впрочем, амстердамцы в последний момент передумали и вернули аргентинца обратно. Это не заставило Севилью отказаться от приглашения 27-летнего Янузая.

Добавим, что в прошлом сезоне вингер выступал за Реал Сосьедад – 5+3 в 44 матчах.

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