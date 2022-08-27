Реал Сосьедад в матче с нереализованным пенальти минимально одолел Эльче и праздновал вторую победу в сезоне
В субботу 3-й тур чемпионата Испании продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 3-й тур
Эльче – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Мендес, 20
Нереализованный пенальти: Мерино, 34 (РС)
Райо Вальекано – Мальорка – начало матча в 20:30
Альмерия – Севилья – начало матча в 23:00
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В первом матче дня Эльче принимал Реал Сосьедад. Гости вышли вперед уже в середине первого тайма. Субименди отдал фантастический пас на Мендеса почти из центра поля на правый фланг, отрезав всех защитников соперника. Браис сблизился с голкипером и прошил его.
Впоследствии Мохика сфолил в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота Эльче. Мерино подошел к мячу, но не смог переиграть Бадию. После перерыва команды обменялись опасными моментами, однако счет остался без изменений.
Как следствие, "бело-голубые" набрали 6 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы, Ельче с 1 пунктом – восемнадцатый.