В субботу 3-й тур чемпионата Испании продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 3-й тур

Эльче – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Мендес, 20

Нереализованный пенальти: Мерино, 34 (РС)

Райо Вальекано – Мальорка – начало матча в 20:30

Альмерия – Севилья – начало матча в 23:00

Бетис в меньшинстве удержал победу над Осасуной и вышел в лидеры Примеры, гол Аспаса помог Сельте переиграть Жирону

В первом матче дня Эльче принимал Реал Сосьедад. Гости вышли вперед уже в середине первого тайма. Субименди отдал фантастический пас на Мендеса почти из центра поля на правый фланг, отрезав всех защитников соперника. Браис сблизился с голкипером и прошил его.

Впоследствии Мохика сфолил в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота Эльче. Мерино подошел к мячу, но не смог переиграть Бадию. После перерыва команды обменялись опасными моментами, однако счет остался без изменений.

Как следствие, "бело-голубые" набрали 6 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы, Ельче с 1 пунктом – восемнадцатый.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ