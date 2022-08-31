Один из лидеров Севильи Лукас Окампос стал жертвой неожиданного эпизода в последние дни трансферного окна.

Аякс стремился подписать 28-летнего аргентинца, но в последний момент руководство "божьих сыновей" решило, что 20 млн за такой трансфер – слишком много. В этот момент Окампос уже летел в Амстердам.

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Когда Лукас приземлился в столице Нидерландов, узнал, что трансфера не будет. Он вернулся в Испанию, а за ним отправились Клас-Ян Хунтелаар и Джерри Хамстра, представители верхушки Аякса, чтобы лично извиниться за форс-мажор.

Эта ситуация может оказать существенное влияние на желание Севильи подписать Аднана Янузая. Он должен был ночью прилететь для согласования трансфера на правах свободного агента на место Окампоса. Аргентинца же эта ситуация взбесила, ведь он долго обдумывал целесообразность отъезда из Рамон Санчес Писхуана.

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