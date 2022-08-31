Аднан Янузай приєднався до клубу на правах вільного агента, інформує прес-служба андалусійців. Контракт розрахований на 4 роки.

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Янузай став частиною "дивного" доміно. Гравець збірної Бельгії у Севільї повинен був замінити Лукаса Окампоса, якого своєю чергою відправляли у Аякс на місце Антоні. Втім, амстердамці в останній момент передумали і повернули аргентинця назад. Це не змусило Севілью відмовитися від запрошення 27-річного Янузая.

Додамо, що в минулому сезоні вінгер виступав за Реал Сосьєдад – 5+3 у 44 матчах.

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