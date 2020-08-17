Севилья – Манчестер Юнайтед: Сульшер выделил основные причины вылета из Лиги Европы

Напомним, Севилья в волевом стиле обыграла Манчестер Юнайтед и сыграет в финале Лиги Европы. Манкунианцы уже в третьем турнире сезона прекратили борьбу за трофей на стадии полуфинала – раньше это случилось в Кубке Лиги и Кубке Англии.

Севилья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Трудно на что-то рассчитывать, если не используешь свои шансы. У нас молодая команда, и сегодня было видно, что ребятам нужно учиться и приобретать стабильность. Конечно, огорчает, что мы не забили второй мяч. Знаем, что у Манчестер Юнайтед есть игроки, которые способны забивать, но это футбол. Все наши попытки забить второй гол ни к чему не привели, и это печально.

С февраля мы прекрасно играем, поэтому расстроены вылетом. МЮ прошел большой путь. Мне очень приятно работать с этими игроками, но вы видели, как они устали к концу матча. У них были уставшие как ноги, так и мозги.

Мы, безусловно, должны добавлять, если хотим проходить дальше в кубковых турнирах. У меня еще не было трех полуфиналов в одном сезоне в статусе тренера. У нас были проблемы с травмами. Многие игроки провели большое количество матчей. Мы всегда стараемся улучшить состав", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

В финале соперником Севильи станет победитель пары Интер – Шахтер. Решающий поединок Лиги Европы 2019/20 пройдет 21 августа в Кельне.

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