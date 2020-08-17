Севілья – Манчестер Юнайтед: Сульшер виділив головні причини вильоту з Ліги Європи

Нагадаємо, Севілья у вольовому стилі обіграла Манчестер Юнайтед та зіграє у фіналі Ліги Європи. Манкуніанці вже в третьому турнірі сезону припинили боротьбу за трофей на стадії півфіналу – раніше це трапилося в Кубку ліги та Кубку Англії.

Севілья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Важко на щось розраховувати, коли не використовуєш свої шанси. У нас молода команда, і сьогодні було видно, що хлопцям треба вчитися і набувати стабільність. Звичайно, засмучує, що ми не забили другий м'яч. Знаємо, що у Манчестер Юнайтед є гравці, які здатні забивати, але це футбол. Всі наші спроби забити другий гол ні до чого не привели, і це сумно.

З лютого ми прекрасно граємо, тому засмучені вильотом. МЮ пройшов великий шлях. Мені дуже приємно працювати з цими гравцями, але ви бачили, як вони втомилися до кінця матчу. У них були втомлені як ноги, так і мізки.

Ми, безперечно, повинні додавати, якщо хочемо проходити далі в кубкових турнірах. У мене досі не було трьох півфіналів в одному сезоні у статусі тренера. У нас були проблеми з травмами. Багато гравців провели велику кількість матчів. Ми завжди намагаємося покращити склад", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

У фіналі суперником Севільї стане переможець пари Інтер – Шахтар. Вирішальний поєдинок Ліги Європи 2019/20 пройде 21 серпня в Кельні.

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